Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Cédric est arrivé sur l’île de l’Exil et a eu la bonne surprise de découvrir que son aventure n’était pas terminée. Il y a retrouvé Raphaële, vainqueur de son duel contre Julie, qui lui a expliqué tout ce qu’il devait savoir sur cette seconde chance qui s’offrait à lui.

Face à face, deux anciens Jaunes, tous deux éliminés au conseil. Pour les départager, un jeu d’équilibre et de patience lors duquel il faut empiler cinq socles et cinq boules blanches, le tout devant tenir trois secondes en équilibre. Cédric part bien, Raphaële fait en effet tomber sa structure alors qu’elle était en tête. Mais c’est au tour du stratège de voir son empilement tomber.

Il faut recommencer et, surtout, ne pas perdre patience ni se précipiter. A ce petit jeu-là, Raphaële semble avoir la main. Sa structure est plus droite quand celle de Cédric est légèrement bancale à la base, ce qui rend l’empilement beaucoup plus compliqué. Sans surprise, sa structure tombe plusieurs fois, laissant à Raphaële tout le temps nécessaire pour se concentrer et poser le plus calmement possible la cinquième et dernière boule sur le haut de sa pile.

Pour l’ancienne Miss, c’est une deuxième victoire en deux duels après son succès face à Julie. Pour Cédric, c’est définitivement la fin de l’aventure aux Fidji. Le stratège de Koh-Lanta : Johor quitte l’archipel avec un goût d’inachevé.