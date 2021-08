Quelles sont les forces encore présentes dans le jeu ?

Qui reste-t-il dans l'aventure après 10 émissions ? Par ici, MYTF1 fait le point sur les derniers aventuriers restants.

Les anciens Rouges encore dans la course

La semaine dernière, Steve a quitté l'île. Celui qui s'était juré d'aller le plus loin possible pour sa femme et ses enfants a embarqué Laureen dans sa chute. C'est en binôme que l'ex Jaune et l'ex Rouge ont fait leurs adieux sur le camp. Désormais, il ne reste que trois Rouges dans la tribu réunifiée. Il y a tout d'abord Pascal, qui depuis plusieurs semaines, fait sortir de ses gonds plusieurs aventuriers qui souhaitent son élimination. Parmi eux, Karima, ancienne Rouge elle-aussi. La jeune femme est prête à tout pour aller le plus loin dans l'aventure. Elle n'hésitera pas une seule seconde à éliminer ceux qui se mettent sur son passage, dont le Niçois avec qui elle a longtemps fait équipe. En remportant l'épreuve d'immunité la semaine dernière, elle a prouvé qu'elle n'avait pas fini de jouer.

Le gendarme de profession est malin et n'hésite pas à taper là où ça fait mal. En fouillant dans les affaires de Pascal, ce dernier a remis sa stratégie au goût du jour... pour le meilleur et pour le pire. Très colérique, Alain n'a pas dit son dernier mot dans le jeu. Même s'il n'a pas remporté une seule épreuve pour le moment, tout peut arriver et l'épisode de ce soir pourrait confirmer le potentiel du Gantois.

Enfin, il y a Wendy. Courageuse et téméraire, elle a remporté plusieurs épreuves et ne compte s'arrêter de sitôt. Sportive dans l'âme, elle compte bien faire de Koh-Lanta son ring de boxe.

Ce soir, les nerfs des 8 candidats restants vont être mis à rude épreuve. Qui remportera l'épreuve de confort et qui continuera l'aventure ?

La réponse à vos questions se trouvent dans Koh-Lanta, ce soir à 20h55 sur TF1 !