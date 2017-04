Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans la grande famille Koh-Lanta, on demande Jesta, Benoît et Yves. Ce week-end, les trois aventuriers se sont retrouvés sous le soleil de Cannes.

Qui aurait cru que Jesta et Benoît prendraient la pose avec Yves ? Les deux anciens aventuriers, qui filent le parfait amour depuis des mois, étaient ce week-end à Cannes pour profiter ensemble du beau temps. Balades romantiques sur la Croisette, promenades sur la plage... les tourtereaux qui ont lancé leur chaîne de vidéos font tout ensemble.

Quoi qu'il en soit, en se promenant dans le sud de la France, ils ont croisé le chemin de Yves, l'aventurier de Koh-Lanta Cambodge. Souriants, les trois aventuriers ont décidé de poser le temps d'une photo. Un cliché liké et commenté de nombreuses fois sur Twitter. Pour les internautes, ces "retrouvailles" sont l'occasion pour les Robinsons d'échanger sur leur aventure. "Hey c'est toujours très bien de voir des aventuriers de différentes saisons ensemble. Profitez bien, vs devez avoir plein de choses a vs raconter !", écrit une internaute. Les autres sont nostalgiques en voyant les amoureux sous le soleil de Cannes. "Ahhhhhh!!! Ça nous manque le koh-lanta 2016!!! On a passé des moments forts!", "vous êtes trop beaux, vous nous manquez les deux", écrivent-ils. Mais alors qu'ont-ils bien pu se dire durant ce week-end ? Yves, le doyen de l'équipe Bleue, a sûrement profité de l'occasion pour raconter les moments difficiles passés sur le camp à son arrivée.

Koh-Lanta, vendredi à 20h55 sur TF1 !