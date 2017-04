Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, « Koh-Lanta : Cambodge » a été particulièrement riche en émotions et en rebondissements. De l’abandon sur blessure de Bastien au clash entre Yves et Frédéric, revivez l’essentiel du dernier épisode !

1/ Altercation entre Yves et Frédéric !

Les tensions étaient vives chez les Bleus, elles ont éclaté au grand jour. Yves et Frédéric s’expliquent lors d’un clash où chacun reproche à l’autre de l’avoir trahi. Pour Yves, Frédéric n’a pas tenu sa parole faite au début de l’aventure. Mais le vendeur automobile des Bouches-du-Rhône voit les choses différemment. Selon lui, c’est Yves qui l’a trahi en oubliant tout ce qu’il avait fait pour lui jusque-là. Frédéric avait beaucoup de choses sur le cœur et il balance tout d’un coup ! Au moins, l’abcès est crevé, mais l’amitié entre les deux hommes n’est plus d’actualité.

2/ Bastien contraint à l’abandon

Touché au genou droit lors de l’épreuve du Grand Bleu, Bastien ressent depuis des douleurs récurrentes, mais qui ne l’empêchent pas de participer aux épreuves. Pourtant, le jeu des guirlandes de sacs va être fatal au jeune Marseillais. La douleur se réveille sur le parcours retour et l’aventurier rouge finit au sol une fois la ligne d’arrivée franchie. Incapable de se relever, il est pris en charge par le staff médical. Rapidement, le verdict tombe : l’état de son genou ne lui permet pas de continuer l’aventure. En larmes, Bastien est donc contraint à l’abandon sur blessure. Une sortie terrible pour le Marseillais qui rêvait d’aller plus loin.

3/ Maria éliminée lors de l’épreuve des tables à bascule

La patience, ce n’est pas le point fort de Maria. Alors quand la boulangère marseillaise voit l’épreuve éliminatoire qui l’attend, elle sait qu’elle ne part pas favorite. Et malheureusement pour elle, la suite va lui donner raison. Malgré une belle résistance, elle est contrainte de s’incliner face à Sandro, dernier Rouge en lice dans l’épreuve. C’est très émue et en pleurs qu’elle est contrainte de dire adieu à ses compagnons d’aventure. La Marseillaise n’aura pas démérité et quitte Koh-Lanta la tête haute.

4/ Kelly revient… chez les Rouges !

C’est la règle dans Koh-Lanta. En cas d’abandon sur blessure, le dernier aventurier éliminé revient dans l’aventure. C’est donc Kelly qui profite du forfait de Bastien pour réintégrer l’équipe des Rouges, elle qui restera à jamais la première aventurière bleue de l’histoire de Koh-Lanta ! Remontée contre son ancienne équipe qui avait fait le choix de l’éliminer au dernier conseil, Kelly est bien décidée à tout donner pour sa nouvelle tribu. En forme, plus motivée que jamais, elle sera à n’en pas douter un atout supplémentaire pour les Bokor !

5/ Yves est éliminé

L'aventure de l'Héraultais a pris fin après vingt jours sur l'île de Koh Rong. Isolé au sein de sa propre équipe bleue, il n'est pas parvenu a faire changer d'avis ses compagnons d'aventure. Après leur avoir fait croire qu'il allait abandonner, Yves a finalement révélé après l'épreuve d'immunité que c'était un coup de bluff pour se venger. Ce dernier coup de poker n'aura rien changer : avec cinq voix contre lui, l'attaché commercial quitte les Bleus et le Cambodge avant la réunification.