Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Tensions entre Clémentine et Yassin

L'entraîneur de badminton l'a déjà dit, elle a de plus en plus de mal à tolérer l'attitude de Yassin avec qui elle peine à s'entendre. « Sa présence nous pèse », va-t-elle même jusqu'à dire. Le Bordelais n'a lui pas conscience de tout ça et mène son aventure comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que la tension monte d'un cran pour une histoire de... coco. Clémentine veut de la place dans sa « cuisine » et Yassin partage la noix de coco juste à côté. Ce qui agace la jeune femme ! « T'as pas besoin d'être là ! » s'emporte-t-elle. « Elle est débile celle-là ou quoi ? Elle a besoin d'une table de six mètres ? », se demande alors l'électricien à voix haute pour la titiller un peu. Car pour Yassin, tout cela n'est qu'un jeu. « Je la chauffe un peu parce qu'elle part au quart de tour », avoue-t-il sourire aux lèvres. Pas sûr que Clémentine apprécie...



2/ Brahma abandonne !

A bout de forces physiques et mentales, l'éducateur spécialisé a pris une décision radicale : il abandonne l'aventure après deux semaines passées à Koh Rong. Le manque de nourriture, les conditions climatiques et la fatigue auront donc eu raison de sa volonté. Pris de court, les Takeo sont désemparés, tristes ou même en colère. Personne ne comprend la décision de l'ex-Jaune. Yassin, pourtant adversaire de Brahma, lui dit même qu'il regrettera son choix. Mais l'éducateur a atteint ses limites et ne trouve plus les ressources nécessaires pour se battre et continuer. Il quitte donc l'aventure par la petite porte.



3/ Les Rouges téléphonent à leurs proches

C'est toujours un grand moment dans Koh-Lanta et ce sont cette fois les Rouges qui ont remporté cette récompense : ils ont gagné le droit d'appeler leurs familles ! Tous très émus, ils ont ainsi pu passer quelques minutes de pur bonheur, entre larmes et sourires, déclarations d'amour et d'affection. Yassin a même appris une grande nouvelle : sa femme accouchera dix jours plus tôt que prévu. Même s'il va au bout de l'aventure, le Bordelais devrait donc assister à cet heureux événement !



4/ Duel au sommet entre Yassin et Vincent

Les deux aventuriers, désignés par leurs équipes pour s'affronter, se livrent un duel d'anthologie afin d'offrir à leur tribu un avantage certain lors de l'épreuve d'immunité du lendemain. Ils doivent tenir un bambou de 2m70 sur leur tête le plus longtemps possible. Aucun des deux ne veut craquer, mais après 32 minutes d'efforts, à bout de forces, Vincent lâche son bambou et c'est donc Yassin qui l'emporte. L'affrontement aura été à la hauteur de la réputation des deux hommes, leaders naturels au sein des Bleus et des Rouges.



5/ Vincent rapporte le feu sur le campement bleu

Tout n'est pas perdu pour les Bleus. Alors qu'ils retrouvent un Vincent très déçu de ne pas leur avoir offert une victoire précieuse en vue de l'immunité, les Takeo ont tout de même récupéré un lot de consolation digne de ce nom : le feu ! Souvenez-vous : après avoir lutté pour allumer le feu par eux-mêmes, les Bleus avaient enduré une terrible nuit durant laquelle la mousson s'était abattue sur leur campement. Résultat, plus de feu et un moral au plus bas. Retrouver ce bien précieux devrait donc mettre du baume au cœur des Takeo et les relancer dans l'aventure.