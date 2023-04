Replay. Franck, le nouveau Manaudou !

L’épreuve d’immunité du deuxième épisode de « Koh-Lanta : Cambodge » a été l’occasion de voir Franck à l’œuvre dans l’eau. Arrêtez tout, on a trouvé le nouveau Manaudou !

« Francky Manaudou » Tel est le surnom donné à Franck par la tribu des Bokor. Un surnom qui prête évidemment à sourire quand on se remémore la prestation de l’Alsacien lors de l’épreuve culte du Grand Bleu pour la deuxième immunité de l’aventure.

Privés de Yassin, encore une fois sur la touche pour cause de malchance au tirage au sort, les Rouges ont mis en place une stratégie très efficace pour l’emporter malgré tout. Afin de ne pas perdre de temps lors du passage de relais de Franck, ils décident de le placer en 6e position. Pas vraiment à l’aise dans l’eau, il ne devra que toucher la bouée avant de revenir passer le relais. Une tactique payante puisque les Rouges parviendront à conserver leur avance.

Le retour de Franck vers le ponton des Bokor restera tout de même dans les annales ! Dans un style unique en son genre, l’Alsacien a marqué les esprits. De retour sur leur campement, les Rouges ne se privent donc pas de chambrer l’aventurier de 50 ans et son style inimitable. « Francky, mais c’est un as de la nage », sourit Clémentine alors que tous les aventuriers se détendent dans l’eau. « Vas-y, mouline encore pour voir ! » enchaîne Yassin. « C’est Francky Manaudou ! » s’exclame Manuella.