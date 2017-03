Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils y sont arrivés ! Les Bleus ont réussi à faire le feu, après huit jours passés sur leur campement. Huit jours durant lesquels ils auront essayé de nombreuses fois d’allumer le précieux feu qui change tout dans une aventure comme Koh-Lanta. Car les Takeo vont désormais pouvoir manger de la nourriture cuite, se réchauffer et profiter d’une lumière naturelle bienvenue quand il fait nuit noire.

Il leur aura fallu une volonté de fer et surtout beaucoup de persévérance pour y parvenir. Alternant entre deux techniques, celle de l’arc plébiscitée par Hada et celle de la friction qui avait les faveurs de Frédéric, c’est finalement avec l’arc que Frédéric, Kelly et Hada ont embrasé leur petite touffe d’herbes sèches. Mais cela ne fut pas sans mal, car plus les jours passaient, moins les aventuriers bleus étaient en forme. Or, allumer du feu demande une importante dépense d’énergie que la tribu n’était pas toujours en mesure de fournir.

Privés de vrai repas depuis huit jours, ils ont puisé en eux des ressources insoupçonnées pour accomplir cet exploit rare dans Koh-Lanta. Alertés par des cris alors qu’ils reprenaient des forces en mangeant des oursins, Claire, Yves et Mathilde ont rejoint leurs trois compagnons pour s’apercevoir que de la fumée s’échappait du foyer autour duquel s’activait Frédéric.

« J’ai envie de pleurer là », confiera le vendeur automobile après cet épisode incroyable. « On était épuisés, on est allé doucement, on a accéléré sur la fin, on a vu le petit truc rouge et Fred a commencé à souffler, souffler… » Kelly n’en revient toujours pas. Et pourtant, les faits sont là : les Bleus ont allumé le feu !