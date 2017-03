Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Tout commence avec un petit poisson. Mais alors vraiment tout petit. Un poisson trouvé par Franck sur la plage : il était en train de servir de repas à un crabe. Ni une ni deux, l’Alsacien chipe sa proie au crabe et la rapporte sur le camp. C’est le premier poisson de l’aventure pour les Rouges !

Les Bokor avaient déjà eu l’occasion de déguster des huîtres, mais comme Yassin ne mange pas de crustacés, il a l’honneur de croquer le premier dans cette trouvaille passée à la broche. Pas bien grand – il doit faire à peu près dix centimètres – le poisson va passer de mains en mains pour le plus grand bonheur des aventuriers affamés. « On espère pouvoir gagner le jeu de confort ou trouver des moyens de pêcher des poissons un peu plus gros », déclare une Clémentine mise en appétit par ce minuscule met grillé.

Les Dieux de Koh-Lanta l’ont sans doute entendue, car la suite va confirmer ses dires. Arrivés deuxième de l’épreuve de confort, les Bokor ont tout de même droit à une récompense, et quelle récompense ! Un magnifique Vivaneau, fraîchement pêché, qui n’attendait plus qu’eux. Accompagné d’un peu de riz, le poisson ravit les aventuriers et cette fois, il y a à manger pour tout le monde.

Mais ce n’est pas tout. Le poisson appelant le poisson, la chance sourit enfin aux aventuriers. Un autre ovipare s’est pris dans la nasse déposée dans l’eau par Franck ! Certes, il est moins gros que le Vivaneau, mais beaucoup plus consistant que le premier ramassé sur la plage. Pas de doute en tout cas, les Rouges sont en train de devenir piscivores !