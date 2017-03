Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1. Les Jaunes en visite au temple de Phnom Chisor

Grand vainqueur du jeu de confort dans lequel ils ont brillé, les Sokka ont eu droit à une double récompense. Outre un repas digne de ce nom, ils ont également remporté le droit de partir en excursion dans la province de Takeo, à une heure de la capitale Phnom Penh, pour y visiter le temple de Phnom Chisor, construit au XIe siècle au sommet d’une colline. Après avoir gravi les 420 marches menant au temple, les Jaunes ont pu profiter du calme du lieu pour se ressourcer et en apprendre un peu plus sur ce lieu fabuleux et chargé d’histoire. Une visite qui restera gravée dans les mémoires des six aventuriers jaunes.

2. Franck, roi de la pêche

Sans harpon ni filet, Franck s’en sort plutôt bien en matière de pêche. Pas très à l’aise dans l’eau, « Francky Manaudou » a d’autres stratagèmes pour récupérer du poisson. Une première fois, il chipe le repas d’un crabe : un petit poisson échoué sur la plage. Il n’y a qu’à se baisser et ramasser ! Une autre fois, il a l’heureuse surprise de découvrir qu’un poisson, un peu plus gros, s’est pris dans la nasse que les rouges ont confectionnée. Ne manque plus que le matériel de pêche adéquat, et Franck fera un malheur dans les eaux cambodgiennes !

3. Les Bleus font le feu !

Peu épargnés depuis le début de l’aventure, les Takeo ont enfin une raison de sourire et de se réjouir. A force de détermination et d’acharnement, ils ont réussi à faire du feu à la manière de véritables aventuriers ! Tous se sont relayés pour parvenir à décrocher le précieux Graal : Yves, Kelly, Mathilde, Claire, Hada et finalement Frédéric qui parvient après de longues heures d’efforts à faire jaillir la flamme tant désirée. Une récompense qui va permettre aux Bleus de manger après 8 jours sans rien à se mettre dans le ventre si ce n’est quelques oursins.

4. Nuit d’enfer sur l’île de Koh Rong

Les aventuriers des trois tribus se souviendront longtemps de la nuit de pluie qu’ils ont connue la veille de l’épreuve d’immunité. Des trombes d’eau se sont abattues sur l’île et même les abris les plus solides, comme chez les Rouges, n’ont pas suffi à tenir leurs habitants totalement au sec… De quoi miner le moral de certains, comme Manuella, qui craque le lendemain matin pour la première fois depuis son arrivée au Cambodge. Quant aux Jaunes, c’est miraculeusement, et grâce à l’activité incessante de Vincent, qu’ils parviendront à protéger leur feu.

5. Quiproquo et tensions chez les Bleus

Avec le conseil viennent souvent les tensions. Et les Bleus n’ont pas dérogé à la règle. Au moment de réfléchir contre qui ils vont voter, les aventuriers en viennent à élaborer toutes sortes de plans et à faire des hypothèses sur l’issue du vote. Résultat, Hada et Kelly pensent qu’Yves, Claire et Frédéric vont voter contre Mathilde pour faire tomber son collier d’immunité. C’est une simple déduction, mais Hada en fait part à la principale intéressée. La suite, c’est un quiproquo entre tous les Bleus, une mise au point générale pour crever l’abcès et de nouvelles tensions qui apparaissent. Au final, Hada en fera les frais et sera éliminée au conseil.