Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quand on vit en communauté, il y a quelques règles de base à respecter pour le confort de tous. Or chez les Bleus, une règle d’or a été bafouée ! Celle concernant les toilettes… Alors qu’ils sont en train de creuser le sable pour améliorer leur cabane, les aventuriers sont gênés par une odeur peu agréable.

« Ça pue ! » s’exclame Hada. « Y a une odeur pas comme d’habitude », enchaîne Frédéric. « Ça sent la vache qui a fait caca pendant une semaine et qu’on n’a pas nettoyée », renchérit l’Antiboise. Pour Claire, le constat est sans appel : « C’était le coin à caca de quelqu’un, donc… »

A son arrivée sur le campement, la coach sportif adepte des stages de survie avait pourtant exposé une stratégie claire au niveau de la grosse commission : les Takeo devaient tous faire au même endroit. Mais visiblement, l’idée n’était pas du goût de tout le monde. « Faire le popo tous au même endroit ? Moi je ne suis pas pour ! » déclare Hada. Même son de cloche du côté de Frédéric, l’idée de Claire n’a pas énormément de partisans !

Pourtant, l’idée des toilettes sèches paraît relever de l’évidence quand on vit isolé dans la nature, sans eau courante ni électricité. « Un peu de sable, un peu de feuilles, et puis basta ! explique Claire. En survie, quand on est nombreux et qu’on reste longtemps sur un camp, c’est ce qui doit être fait. Ça fait partie de la survie ! »

Peine perdue pour Claire, les autres aventuriers bleus ne sont apparemment pas prêts pour les toilettes sèches ! Surtout Hada, bien décidée à ne pas changer ses habitudes. « J’irai faire là où j’ai envie de faire, elle va pas non plus commander ma manière d’aller faire caca ! »