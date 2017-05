Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Vincent écrase la concurrence à l'épreuve de confort

L'ancien rugbyman professionnel est une force de la nature et il l'a encore une fois prouvé lors de l'épreuve de confort qu'il remporte haut la main. Malgré une charge de plus en plus lourde sur les épaules, le Rochelais a terminé premier à chaque étape de l'épreuve, un parcours d'obstacles terminé par un passage sur une poutre, prouvant qu'il était bien l'homme à battre dans les épreuves de force et d'endurance.





2/ Petit-déjeuner de rêve pour Vincent et Clémentine

Soucieux de respecter sa philosophie en récompensant les meilleurs lors des épreuves, Vincent choisit Clémentine pour partager avec lui la récompense fantastique qui l'attend : un petit-déjeuner complet avec jus d'orange, viennoiseries, pain, pâte à tartiner, pâte à crêpes et œufs pour faire une omelette ! Les deux aventuriers, installés sur une plage, se régalent, profitant de chaque instant dans ce cadre idyllique.





3/ Kelly en danger

Alors qu'ils pensent disputer une épreuve d'immunité, les aventuriers ont la surprise d'apprendre qu'il s'agit en fait d'une autre épreuve qui pénalisera l'un d'eux : celui ou celle qui reconstituera en dernier son puzzle vertical en trois parties devra inscrire son propre nom sur un bulletin qui sera ensuite glissé dans l'urne au conseil ! Alors que pour certains, l'épreuve n'est pas un problème, Kelly et Corentin ont plus de mal et se retrouvent opposés dans un final à suspense. C'est finalement Kelly qui termine dernière et partira donc avec une voix contre elle au conseil.





4/ Filles contre garçons sur le camp

Alors que le conseil approche, Frédéric a l'idée de profiter de la situation : il veut voter contre Kelly qui a déjà une voix contre elle et tente de persuader les autres garçons et Claire, proche d'eux, de faire pareil. Mais il suggère dans le même temps de faire croire à Clémentine qu'elle est menacée pour qu'elle sorte son collier d'immunité... Mal inspiré, Frédéric évoque cette idée avec Mathilde, ex-Bleue certes, mais pourtant très proche des autres filles. La jeune étudiante en parle immédiatement aux principales intéressées et une contre-attaque se met en place : les filles veulent voter Corentin pour se venger ! Alors que la tribu blanche voulait voter au mérite, elle se retrouve d'un coup coupée en deux !





5/ Marjorie éliminée

Cette scission filles/garçons ne donnera finalement rien. Lors du vote, tous les aventuriers choisissent de rester fidèles au mot d'ordre clamé depuis le retour de Vincent : les plus forts resteront dans l'aventure. Fatiguée physiquement et mentalement, Marjorie est donc éliminée et part sans regrets, elle qui ne pensait même pas atteindre la réunification en arrivant au Cambodge.