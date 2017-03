Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les débuts de l’équipe bleue ont été compliqués… Très vite, des tensions sont survenues, nuisant à la cohésion du groupe et empêchant une bonne communication, indispensable lors des épreuves. Mais les choses sont peut-être en train d’évoluer.

La journée qui précède l’épreuve d’immunité est de bon augure pour la suite de l’aventure. Bien décidés à faire le feu, les aventuriers de la tribu bleue se relaient tous ensemble pour y parvenir. Tout le monde met la main à la pâte, malheureusement sans succès dans un premier temps.

Pour ne pas rester sur un échec, et surtout pour trouver de quoi manger, les Bleus partent dans la forêt explorer un peu plus leur territoire. Une initiative de groupe payante puisqu’ils reviendront de cette excursion avec du manioc ! Ils auront également trouvé en chemin quelques baies comestibles qui leur permettront d’avoir un léger goût de fruit dans la bouche, un luxe quand on n’a pas mangé de vrai repas depuis huit jours.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les Takeo réussissent enfin à faire le feu une fois de retour sur leur campement. Un exploit qui va un peu plus les rapprocher, notamment au moment de déguster le manioc cuit. Nourriture, feu et surtout entraide : petit à petit, la cohésion fait son nid au sein de l’équipe bleue.