Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Si Manuella s'est lancée dans l'aventure Koh-Lanta : Cambodge, c'est avant tout pour "briser son image de femme parfaite". C’est d’ailleurs ce qu’elle a défendu avant même de mettre les pieds en terre inconnue. "J’ai envie de me prouver et de prouver à mon entourage que je suis capable de me dépasser et de vivre dans des conditions pas évidentes". Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette maman de deux enfants a réussi à prouver qu’on pouvait mettre les mains dans la boue. Véritable aventurière, elle a prouvé à plusieurs reprises qu’elle avait l’étoffe d’un héros.

1/ Manuella, cheftaine des Rouges

Une fois l’équipe jaune dissoute (une grande première dans <em>Koh-Lanta</em>), Manuella a eu à charge de constituer la nouvelle équipe rouge. En fine observatrice, le mannequin a passé la journée sur le campement des Jaunes afin de les observer pour plus tard choisir celles et ceux qui constitueront sa future Team.

2/ Manuella, le mental avant tout

En participant à Koh-Lanta, Manuella voulait prouver qu’elle pouvait allier beauté et mental d’acier. Et c’est réussi. Malgré la faim, le froid et les diverses intempéries survenus pendant son aventure, la jeune femme a fait front et s’est imposée pendant son aventure. Elle l’a prouvé lors de l’épreuve des puzzles. Malgré le stress et la panique, elle est restée calme du début à la fin, et ça a payé.

3/ La famille, son principal moteur



Affaiblie depuis la réunification, comme elle l’a confiée en exclusivité à MYTF1, Manuella n’a jamais caché penser à ses enfants et son mari pour la rebooster. Alors quand la jeune femme a des coups de moue, elle laisse éclater sa peine et pense à sa famille restée à Thiais pour lui redonner un coup de boost. Lorsque l’aventurière a reçu le courrier de ses proches, elle a déclaré verser des "larmes de joie et de bonheur".

4/ Une aventurière malchanceuse…

Derrière ses airs d’aventurière prête à relever tous les défis, Manuella a ramassé pas mal de pots cassés sur son chemin. En effet, elle a pioché à cinq reprises la boule noire, l’excluant malheureusement d’un bon nombre d’épreuves.

5/ … Mais heureuse

Manuella a quitté précipitamment l’aventure. La faute à une condition physique trop faible pour avancer dans le jeu sous les meilleurs auspices. Malgré ce départ qui s’est fait avec beaucoup d’émotions, Manuella rentre chez elle la tête haute. Dans une interview accordée à MYTF1, le mannequin est revenu sur ce départ. Elle avoue n'avoir aucun regret. "Si c'était à refaire je pense que je referais la même chose. Lorsqu'on est dans l'aventure on agit en fonction de nos ressentis, de nos frustrations sur le moment, des aventuriers qui nous entourent. Tout est exacerbé, le bien comme le mauvais. J'imagine bien qu'il puisse suffire que vous mangiez un bulot de trop pour être le prochain éliminé. C'est toujours plus facile après coup de dire si et si et si, mais je ne regrette rien". Voilà qui est dit !