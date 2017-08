Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Frédéric, Vincent et Bastien, les anciens aventuriers de "Koh-Lanta : Cambodge", profitent de la pause estivale pour se revoir et passer un bon moment entre amis. La preuve en image !

Si Koh-Lanta permet de se dépasser et de mettre à l'épreuve son physique et son mental, l'aventure permet également de faire de belles rencontres. Alors que certains tels que les duos Benoît/Jesta et Mathilde/Bastien ont trouvé l'amour en participant à l'émission de TF1, d'autres ont noué de solides amitiés et profitent de chaque occasion pour se retrouver. C'est le cas notamment de Frédéric, Bastien et Vincent.

Après avoir croisé la route de Corentin à Toulouse il y a quelques jours, Vincent, le rugbyman éliminé lors de l'épreuve des poteaux, a retrouvé à Marseille deux autres aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge. Son passage dans la cité phocéenne a été l'occasion pour lui de passer un peu de bon temps avec Frédéric et Bastien. Des retrouvailles immortalisées par Bastien, qui a dévoilé le joli cliché sur Instagram. "Le Rendez-vous ! Notre rochelais national qui descends dans le sud, ça se loupe pas !! @vincent_kohlanta @frederickohlanta17 #kohlanta #family #friends #retrouvailles #bokor #takeo #socca #marseille", a écrit ce dernier en légende.

Souriants, les trois hommes semblent ravis de se retrouver. Et ils ne sont pas les seuls à être contents de voir que la bonne ambiance est au rendez-vous au sein du trio. Les internautes n'ont pas caché leur joie en découvrant cette photo. "Vous êtes beaux", "chouette photo", "trop beaux", "Amusez-vous bien les gars", ont-ils ainsi commenté.









Ciao Toulouse, ses briquettes, sa dorade et son coco national @corentinkohlanta 🔜cap à l'Est, let the trip keep on going #ilsetaitlissélescheveux #onalaclasseouonnelapas Une publication partagée par Vincent Roux (@vincent_kohlanta) le 17 Août 2017 à 6h20 PDT

Koh-Lanta revient le 1er septembre prochain à 21h sur TF1. Découvrez ci-dessous en images la nouvelle destination de rêve de l'émission présentée par Denis Brogniart !