Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Comme lors de chaque édition de Koh-Lanta, il fait son retour après la réunification. Le Combat des héros n’échappera pas à la tradition, il y aura donc un bulletin de vote supplémentaire glissé dans l’urne lors de chaque conseil, le vote que le dernier aventurier éliminé aura donné à l’un des aventuriers encore en lice.

Le principe est simple : l’aventurier sortant a la lourde responsabilité de confier à l’un des aventuriers encore dans le jeu un bulletin de vote supplémentaire. Ce qui fait que lors du conseil suivant, cet aventurier vote deux fois en son âme et conscience. Il peut donc choisir de mettre deux fois le même nom dans l’urne ou bien de voter pour deux personnes différentes.

Ce bulletin de vote supplémentaire revêt une importance capitale puisqu’il peut tout changer en cas de vote serré lors du conseil. Certaines éliminations se jouent en effet à une voix prêt, un bulletin de plus dans l’urne peut donc tout faire basculer et décider du sort d’un aventurier.

Pour ce premier conseil de la tribu réunifiée, c’est Jérémy qui a été éliminé. Le jeune homme a sans surprise confié son vote noir à Candice, sa complice dans l’aventure. Lors du prochain conseil, la championne du monde par équipe de wakeboard devra donc voter deux fois.