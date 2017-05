Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Devenons blancs. » Les mots de Mathilde à l’issue de l’épreuve de la dégustation résument parfaitement la situation. Une nouvelle fois bluffée par Sandro, la tribu réunifiée semble prête à évoluer. Alors que les ex-Rouges ont tous voté contre un ex-Bleu au dernier conseil, la situation pourrait bien changer du tout au tout.

Comme le dit Manuella, le dernier conseil a été « assez moche » pour les ex-Rouges qui ont voté contre Vincent, pourtant méritant dans les épreuves et sur le camp. Mais désormais, la mannequin veut voter en son âme et conscience, sans faire jouer les stratégies. « Je le dis aujourd’hui, je suis blanche », conclut-elle déterminée.

Même son de cloche du côté de Kelly qui veut également voter comme elle le souhaite pour pouvoir « sortir la tête haute » de l’aventure. Quant à Sébastien, il affirme que la tribu « est en train de se modifier » en l’absence de Sandro, parti profiter de son confort avec Claire pendant 24 heures. Car certaines personnes, agacées par le comportement du Belge, sont prêtes à abandonner leurs anciennes couleurs pour devenir blancs !

Ce revirement se concrétise enfin autour du repas du soir concocté par l’équipe avec les poissons pêchés par Mathilde et Frédéric. « Je pense qu’on y est à l’équipe blanche », avance Sébastien. « On est sur du blanc de blanc grande cuvée », s’amuse Kelly dans la foulée. C’est officiel, la tribu blanche est née !