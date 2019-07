Revivez l’abandon de Mélanie sur décision médicale en vidéo

Touchée à la cuisse lors d’une sortie ravitaillement, Mélanie n’a pas pu terminer l’aventure, sur avis médical.

Mélanie ne verra pas les poteaux de Koh-Lanta : Fidji. La Suissesse s’est blessée à la cuisse alors qu’elle cherchait des crabes dans les rochers avec Marguerite. Une blessure toute bête mais qui a poussé les médecins à la contraindre à l’abandon. Car après deux jours de souffrance, la douleur était devenue trop intense. Mélanie pouvait à peine plier la jambe gauche et sa blessure nécessitait d’être soignée comme il se doit.

Pourtant, Mélanie n’a pas démérité, disputant l’intégralité de la deuxième épreuve malgré sa blessure alors qu’elle pouvait à peine bouger sa jambe. Malheureusement, au réveil le lendemain matin, la douleur était plus intense que jamais et l’examen par le médecin a confirmé la gravité de la blessure. Après 36 jours passés dans l’aventure, la Suissesse doit donc à contrecœur quitter ses partenaires.

Elle peut en tout cas partir la tête haute. Pendant plus d’un mois aux Fidji, Mélanie sera passée par toutes les émotions, profitant d’un confort exceptionnel dans un village fidjien, trouvant un coffre avec Théotime sur le Paradis perdu ou remportant une immunité contre Romain après avoir battu les autres femmes lors du redoutable parcours du combattant. Au final, elle aura vécu son aventure à fond et ne pourra nourrir aucun regret.