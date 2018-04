Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le deuxième conseil après la réunification promettait d’être indécis. Jérémy, de retour dans l’aventure après sa victoire contre Clémentine lors du dernier duel, ne pouvait pas voter et personne ne pouvait voter contre lui non plus. Yassin, vainqueur de l’épreuve d’immunité, était également intouchable. Les deux aventurières sur la sellette étaient donc Candice et Nathalie.

La première était en effet le dernier membre de la tribu jaune d’origine et donc logiquement en danger. De plus, sa complicité avec Jérémy était vue comme un danger potentiel par les autres membres de la tribu réunifiée. D’autant que Candice, très forte dans les épreuves, avait prouvé en remportant la première épreuve d’immunité individuelle qu’elle serait difficile à battre. Elle représentait donc un danger.

Nathalie était pour sa part dans le viseur de certains aventuriers qui la jugeaient un peu moins méritante que Candice. L’épisode du faux collier et le conseil houleux de la réunification n’avaient pas non plus aidé à apaiser totalement les tensions au sein du groupe.

Les ex-Rouges ont donc décidé de partager leurs votes entre les deux femmes, au cas où l’un d’elle aurait un collier. Au final, Candice a récolté une voix de plus que Nathalie et quitte donc l’aventure. Elle intègre le jury final dont font déjà partie Dylan et Clémentine.