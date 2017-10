Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le pacte des anciens n’est plus du tout d’actualité. Car à l’issue du conseil de la tribu jaune, c’est Caroline, une ex-Rouge, qui a été éliminée par les autres aventuriers. Tous ont choisi de voter contre elle, expliquant qu’il trouvait qu’elle était la moins méritante dans l’équipe. Tiffany, qui se savait également menacée, n’aura finalement recueilli qu’une seule voix contre elle, celle de Caroline.

Le coup n’est pas facile à encaisser pour la directrice de maison de retraite. Très proche de Romain avant la recomposition des équipes, elle n’aura pas l’occasion de le revoir aux Fidji. Et même si elle pensait que ça se jouerait entre elle et Tiffany, elle a sans doute été surprise de voir tous les aventuriers de la tribu des Coravu voter contre elle.

Le pacte passé par les anciens avant la recomposition a donc officiellement pris fin lors de ce conseil. Alors qu’ils s’étaient promis de ne pas voter contre un ex-Rouge pour arriver le plus nombreux possible à la réunification, les anciens passés chez les Jaunes ont donc changé de stratégie. Désormais, c’est au mérite que cela se décidera et Caroline a été la première à en payer le prix. Elle quitte l’aventure Koh-Lanta : Fidji après dix-huit jours de survie.





