Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ce Combat des héros réserve décidément bien des surprises. Alors qu’elle pensait être protégée par le pacte qu’elle avait fait avec Pascal, Clémence et Javier, Cassandre a été éliminée à l’issue d’un conseil riche en rebondissements. La jeune femme n’a en effet pas vu venir la stratégie mise en place dans son dos par Javier, Nathalie et Jérémy, à l’initiative du premier.

Le Belge ne supportait plus Cassandre, qu’il jugeait notamment trop dirigiste sur le camp de la tribu réunifiée, et avait envie que Nathalie et Jérémy, dont il s’était rapproché lors des derniers jours, aient tous les deux une chance de disputer l’orientation. Il a donc mis en place une stratégie pour l’éliminer, sans en parler avec Pascal et Clémence qu’il jugeait trop proche de Cassandre pour voter contre elle.

C’est donc une immense surprise pour Cassandre, mais aussi pour Pascal et Clémence, lorsqu’ils comprennent que leur pacte a été rompu. Cassandre peut nourrir énormément de regrets car elle avait en sa possession un collier d’immunité trouvé sur le campement des Rouges au début de l’aventure. Pour la deuxième fois, elle quitte donc Koh-Lanta sans avoir pu jouer ce collier qui aurait pu la sauver. Lors de sa première participation, elle avait en effet été éliminée au tirage au sort des Ambassadeurs alors qu’elle possédait deux colliers d’immunité !