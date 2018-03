Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La sixième défaite des Jaunes était synonyme de nouveau conseil, le quatrième consécutif. Parmi les six aventuriers encore en lice, c’est Cédric qui était pointé du doigt. En cause ? Son manque d’efficacité lors des épreuves et les précieuses secondes qu’il avait fait perdre à son équipe lorsque, les yeux bandés, il était guidé par Clémentine dans l’épreuve d’immunité.

Si Cédric estime ne pas être le seul responsable de cette nouvelle défaite, il sait tout de même qu’il est en grand danger lors du conseil. Un collier d’immunité aurait pu lui permettre d’aborder plus sereinement le vote, mais malgré ses nombreuses recherches sur le camp, il n’est pas parvenu à mettre la main dessus. Le dénouement du vote est donc celui qu’il attendait.

Les cinq autres aventuriers ont choisi de voter contre lui. Même Dylan, qui se disait son allié dans l’aventure, a décidé de voter comme ses camarades afin de ne se mettre personne à dos en vue des prochains conseils éventuels. Cédric est donc éliminé à l’unanimité des votes. Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est que son aventure aux Fidji n’est pas terminée. Il va en effet rejoindre dans le plus grand secret Raphaële sur l’île de l’Exil pour disputer un duel qui pourrait lui permettre de garder toutes ses chances de réintégrer le jeu lors de la réunification.

Pour découvrir les premières réactions de Cédric après son élimination, c'est par ici