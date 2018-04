Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les conseils se suivent et se ressemblent pour Clémentine et l’équipe jaune. Obligés de se présenter une nouvelle fois devant Denis Brogniart pour éliminer l’un des leurs, les Jaunes ont choisi de voter contre Clémentine, à l’exception d’Alban, déçu par l’attitude de Dylan et donc désireux de le voir partir.

Clémentine savait que, comme Dylan, elle était encore en grand danger. Elle a donc tout fait pour s’attirer les faveurs des autres membres de sa tribu, notamment celles des trois ex-Rouges, Alban, Clémence et Pascal. Malheureusement pour elle, celle qui pouvait faire pencher la balance en sa faveur a choisi de suivre le vote de Pascal et donc de préserver Dylan.

En effet, Clémence était l’aventurière qui détenait la clé du vote. L’ancienne Rouge a longtemps pesé le pour et le contre avant de prendre sa décision, mais craignant une alliance de Clémentine avec Ludovic et Candice après la réunification, elle a préféré jouer la carte de la sécurité et éliminer la jeune femme. Clémentine quitte donc ses coéquipiers, mais elle ne le sait pas encore, son aventure n’est pas terminée. Elle va en effet retrouver Raphaële sur l’île de l’Exil pour y disputer un duel qui décidera de la suite de son aventure.