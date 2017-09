Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Etre la première personne à quitter Koh-Lanta laisse toujours un goût d’inachevé. A l’issue du premier conseil de Koh-Lanta : Fidji, c’est donc Delphine qui a été éliminée par les Rouges, bien embêtés à l’idée de devoir choisir qui devrait quitter prématurément l’aventure.

Cette géologue de 39 ans habitant dans le Loiret, qui disait dans son portrait anticiper les choses "plusieurs coups en avance", n’a sans doute pas vu venir cette élimination. Elle savait pourtant qu’elle n’avait pas "une grande condition physique" et c’est sur ce seul critère que les autres aventuriers de la tribu des Makawa ont décidé de l’éliminer.

"S’il faut éliminer quelqu’un, ce sera le moins sportif car il faut qu’on gagne des épreuves de confort et d’immunité", confiait d’ailleurs Romain avant le conseil. Car avec deux défaites consécutives pour débuter cette aventure fidjienne, les Rouges ont déjà la pression face aux jeunes naufragés Jaunes.

Hésitant entre Delphine et Marguerite, la tribu rouge a finalement éliminé la première, qui a récolté six voix contre quatre pour Marguerite. En quittant ses compagnons, la géologue a tout de même eu un petit mot pour eux. "Partir en premier, c’est la plus mauvaise place à Koh-Lanta. J’ai été ravie de partager ces trois jours avec vous. Je vous souhaite de vous éclater et d’aller très, très loin."