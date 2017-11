Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois dans Koh-Lanta : Fidji, un aventurier a sorti un collier d'immunité au conseil. Une aventurière en l'occurence puisque c'est Magalie qui a profité du collier que lui a donné Tiffany pour se mettre hors de danger au moment du dépouillement. Résultat ? C'est Fabian, contre qui les trois jeunes ont voté, qui est éliminé de l'aventure.

Le Suisse a longtemps joué le stratège en chef sur l'île, d'abord après la recomposition des équipes, lorsqu'il s'est retrouvé chez les Jaunes et qu'il a décidé de s'allier à Maxime et à certains jeunes. Puis, une fois la réunification actée, il a décidé de voter contre les aventuriers les plus forts comme Romain et Sébastien afin de se donner plus de chances d'aller le plus loin possible.

Coup de théâtre donc au conseil ! Alors que tous les anciens, à l'exception de Maxime, ont décidé de voter contre Magalie, la jeune femme sort le collier que lui a confié Tiffany. Un coup de maître puisqu'automatiquement tous ces votes ne sont pas pris en compte ! Les deux filles sont d'ailleurs ravies de ce retournement de situation, leur coup a fonctionné à merveille. Et comme elles se sont mises d'accord avec André pour voter contre Fabian, c'est bien le Suisse qui est contraint de quitter ses camarades et dire adieu à ses rêves de remporter Koh-Lanta.





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !