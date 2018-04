Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est peu dire que le premier conseil de la tribu réunifiée a été tendu. Entre règlements de compte et vérités mises à plat, le rendez-vous avec Denis Brogniart laissera sans doute des traces pour le reste de l’aventure. Quoi qu’il en soit, les aventuriers devaient voter en leur âme et conscience pour éliminer l’un d’entre eux et c’est Jérémy qui a fait les frais de ce premier conseil.

Jérémy, Rouge depuis le début de l’aventure, a choisi après la recomposition des équipes de se rapprocher de Nathalie, Candice et Ludovic pour tenter de tirer son épingle du jeu à la réunification. C’est d’ailleurs lui qui a révélé à Nathalie que le collier qu’elle avait trouvé était un faux fabriqué par Javier, Pascal et Yassin. Une stratégie qui ne lui aura malheureusement pas servi à aller plus loin.

Car, lors du conseil, Jérémy a reconnu avoir averti Nathalie de la supercherie. Déjà dans le viseur des ex-Rouges pour s’être trop rapproché des ex-Jaunes, il n’a pas amélioré son image auprès d’eux et ils estiment désormais qu’il n’est pas fiable et donc dangereux pour la suite de leur aventure. Jérémy, à égalité avec Javier à l’issue du premier vote, a donc été éliminé après un second vote.

Il pense quitter la tribu réunifiée mais il va rapidement avoir une bonne surprise : son aventure aux Fidji n’est pas terminée. Il va en effet retrouver Clémentine sur l’île de l’Exil pour disputer un duel qui lui permettra peut-être de réintégrer le jeu.