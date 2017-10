Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est une petite révolution qui a eu lieu lors du conseil des Coravu. Les trois jeunes, menés par Marvyn, ont décidé de ne plus subir les événements et de voter contre Manu. C’était pour Tiffany et Marvyn le meilleur moyen d’éviter l’élimination.

De leur côté, les anciens ont tous les trois décidé de voter contre Marvyn. Si Fabian et Manu étaient sûrs de leur vote, Maxime était pour sa part plus embêté. Il avait en effet promis à Marvyn de l’emmener jusqu’à la réunification, mais ne voulait pas non plus voter contre Tiffany qu’il trouvait plus méritante sur le campement. Le restaurateur lyonnais a finalement décidé de voter contre Marvyn, à contrecœur.

Situation rare dans Koh-Lanta, le dépouillement a donc donné lieu à une égalité parfaite : trois voix contre Manu, trois voix contre Marvyn. Comme le veut la règle, les aventuriers ont donc dû voter une seconde fois. A nouveau, à l’issue de ce second vote, Marvyn et Manu sont encore à égalité. Cette fois, ils n’ont plus leur destin entre leurs mains : Denis Brogniart doit procéder à un tirage au sort.

Malheureusement pour Manu, la chance n’est pas de son côté. Il tire la boule noire et est donc éliminé de l’aventure Koh-Lanta : Fidji. La stratégie de Marvyn est récompensée. En décidant d’un commun accord avec Tiffany et Magalie de ne plus subir la loi des anciens, les jeunes ont forcé le destin et redistribué les cartes aux Fidji. Car après Caroline lors du dernier conseil, c’est encore une fois un ancien qui quitte l’aventure.

Vous souhaitez participer à la grande aventure Koh-Lanta ? Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur ce lien !