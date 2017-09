Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’annonce du conseil a été aussi soudaine que surprenante. Denis Brogniart a pris de court les aventuriers de la tribu rouge à la fin de l’épreuve d’immunité en leur disant qu’ils devraient voter dans la foulée pour éliminer l’un des leurs. Une annonce tonitruante qui a laissé les huit aventuriers rouges sans voix.

Sans pouvoir se concerter sur leur choix, ils ont donc chacun à leur tour déposé dans l’urne un bulletin avec dessus le nom de l’aventurier de leur choix. Tugdual a recueilli un vote contre lui, Marguerite deux votes et Marta cinq votes. C’est donc l’étudiante monégasque qui est contrainte de quitter l’aventure.

La jeune femme n’a pu contenir son émotion au moment de dire adieu à ses camarades. "Je n’avais pas envie de partir, a-t-elle confié entre deux sanglots. J’avais encore plein de choses à montrer. Ils ont décidé de m’éliminer, mais j’espère quand même que c’est à contre-cœur."

Immédiatement Marta a été rassurée par les anciens qui composaient initialement la tribu des Makawa. Mélanie et Sandrine ont tout de suite assuré à la jeune femme que ce vote n’était en effet en rien dirigé contre elle. Les anciens sont restés fidèles à leur promesse de ne pas voter contre les éléments qui composaient la première tribu des Makawa pour arriver le plus nombreux possible à la réunification et se retrouver ainsi en position de force.

