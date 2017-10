Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marvyn tenait absolument à aller jusqu’à la réunification, son vœu a été exaucé. Mais le jeune homme n’aura pas connu longtemps la tribu blanche réunifiée. En ballotage avec Romain lors du dépouillement, il récolte finalement 6 voix contre lui, contre cinq pour Romain.

Mais Marvyn a eu la chance de vivre une incroyable aventure aux Fidji. Eliminé une première fois lors du deuxième conseil, le premier pour les Jaunes, il était revenu chez les jeunes après l’abandon de Thomas, blessé lors d’une épreuve. Une seconde chance inattendue pour lui et l’occasion de prouver qu’il avait bien sa place dans l’aventure. Après s’être vengé de Mel avec l’aide de Théotime et de son double vote, Marvyn a eu la chance de profiter de récompenses uniques, comme l’appel à sa famille qui lui avait redonné de l’énergie et du courage.

Mais Marvyn est avant tout un survivant ! Après être revenu dans l’aventure suite à son élimination, il a également connu un tirage au sort face à Manu lors du dernier conseil de la tribu jaune. A la suite du vote, les deux hommes étaient à égalité, trois voix contre trois. Et la chance a une nouvelle fois souri au plus jeune des deux qui a tiré la boule blanche lui permettant de poursuivre l’aventure. Une aventure qui a donc pris fin ce soir, après 23 jours passés aux Fidji.