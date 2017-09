Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Grosse surprise à l'issue du premier conseil pour les Jaunes ! Alors que tous s'étaient mis d'accord pour éliminer May, arrivée en remplacement de Marine quelques jours plus tôt, c'est finalement Marvyn qui a recueilli le plus de voix contre lui lors du vote. Le jeune homme tombe des nues, tout s'était en fait joué dans son dos.

Marvyn paye sa trop bonne entente avec André et Théotime. Le fait que les trois amis se mettent souvent à l'écart pour blaguer ou faire leurs activités n'a pas plu aux autre aventuriers de la tribu des Koravu. De plus, un épisode n'a pas joué en sa faveur : le clash avec Mel à propos du partage des poissons pour le repas. Marvyn et Théotime voulaient en effet se garder les plus gros étant donné qu'ils étaient allés pêcher. Une perspective qui n'avait pas du tout été du goût de Mel qui l'avait fait savoir à ses compagnons d'aventure.

Le problème pour Marvyn, c'est que la jeune femme n'a pas oublié cet épisode fâcheux. Alliée à Tiffany, Thomas, Tugdual et Marta, Mel a suggéré l'idée d'éliminer le commercial qu'elle voit comme un danger pour la suite de l'aventure. Tous craignent que Marvyn, André et Théotime pensent déjà à la suite des événements et prévoient d'éliminer les Jaunes les uns après les autres... Une crainte qui aura donc eu raison des chances de Marvyn dans Koh-Lanta : Fidji. Il quitte l'île de Yasawa après seulement six jours aux Fidji.





Retrouvez l'interview de Marvyn ci-dessous