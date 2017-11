Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La fin de l'aventure a sonné pour Maxime et André. Les deux hommes, qui formaient l'un des quatre binômes amenés à disputer les deux dernières épreuves, ont été éliminés par les autres aventuriers de Koh-Lanta : Fidji. Plus exactement, c'est Maxime qui a recueilli quatre voix contre lui au conseil, entraînant André dans sa chute.

Le restaurateur lyonnais n'est pourtant pas celui qui a recueilli le plus de voix contre lui. Car c'est bel et bien Marguerite qui aurait dû être éliminée. La doyenne de l'aventure avait cinq voix contre elle : les voix des trois jeunes (André, Magalie et Tiffany) ainsi que les deux voix de Maxime qui avait avec lui le vote noir de Fabian. Mais par chance, le destin de Marguerite était lié à celui de Romain. Et le coach sportif, après avoir beaucoup hésité, a finalement décidé de sortir son collier d'immunité, sauvant de fait l'autre membre de son binôme.

Pour Maxime et André, c'est donc une immense désillusion, eux qui misaient tout sur le fait que Romain, en confiance, allait décider de ne pas jouer son collier. Maxime est encore plus sonné puisque c'est lui qui a recueilli les votes de ses ex-coéquipiers rouges. Sans doute lassés des différents choix du restaurateur dans l'aventure et de ses nombreuses stratégies lors des conseils passés, ils ont en effet décidé de voter contre lui et non contre André, qui faisait pourtant partie des jeunes au début de l'aventure.