Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

May devait sa place dans Koh-Lanta : Fidji suite à l’abandon sur décision médicale de Marine. La jeune femme avait donc rejoint l’équipe des Coravu trois jours après le début de l’aventure. Une arrivée en décalé qu’elle a toujours semblé subir au cours de son aventure aux Fidji. Lors des deux premiers conseils auxquels les Jaunes ont participé avant la recomposition des équipes, May a toujours été en danger. La première fois, elle n’a dû son salut qu’à la stratégie mise en place par Mel pour éliminer Marvyn. La deuxième fois, avec le retour inattendu de Marvyn dans l’aventure, c’est en s’alliant aux garçons qu’elle s’en est une nouvelle fois sortie.

Malheureusement pour l’étudiante en lettres modernes, le troisième conseil auquel elle a participé aura été fatal. May a en effet récolté sept voix contre elle et doit quitter l’aventure Koh-Lanta : Fidji. Sportive (elle a longtemps pratiqué le judo avant de passer à la danse sportive de couple), battante, elle n’a cessé de prouver qu’elle avait sa place aux Fidji. Même quand elle ne prenait pas part aux épreuves pour cause de tirage au sort malchanceux – trois boules noires, quand même ! – May était déchaînée pour encourager ses compagnons et les pousser vers la victoire. C’est la tête haute qu’elle quitte donc l’aventure.

Revivez le conseil des Coravu en vidéo :