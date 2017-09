Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Tout s’était déroulé à merveille pour Mel lors du précédent conseil. L’aventurière jaune avait mis en place une stratégie pour éliminer Marvyn et la jeune femme était arrivée à ses fins avec l’aide de quelques autres aventuriers de la tribu des Coravu. Mais le retour de Marvyn après le départ de Thomas sur décision médicale a tout bouleversé au sein de l’équipe jaune.

Mel savait qu’elle se retrouvait du coup sur un siège éjectable, mais elle pensait avoir suffisamment assuré ses arrières en obtenant de certains camarades qu’ils votent contre May au conseil. Ce que la jeune femme n’avait pas prévu, c’est que Théotime aurait deux voix au conseil : son vote et un bulletin supplémentaire obtenu dans le coffre trouvé avec Mélanie sur le Paradis perdu ! Très proche d’André et Marvyn, et encore revanchard après l’élimination surprise de ce dernier au précédent conseil, le Vosgien avait assuré à ses deux compères qu’il voterait deux fois contre Mel.

Parole tenue donc, et voilà Mel éliminée avec six voix contre elle, alors que May n’en a récolté que quatre. Au moment de quitter l’aventure, l’étudiante en marketing se montre pourtant belle joueuse. Elle sait que sa stratégie était risquée, surtout après le retour de Marvyn, elle souhaite donc bonne chance aux Jaunes sans arrière-pensée.