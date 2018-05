Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Cet ultime conseil avant l’épreuve d’orientation était indécis à plus d’un titre. Lors du dernier conseil, Cassandre, éliminée, avait choisie de donner son collier d’immunité à Clémence, assurant à la jeune femme sa place à l’orientation. Pascal avait pour sa part hérité du vote noir de Cassandre, il allait donc voter deux fois.

La dernière épreuve d’immunité était donc d’une importance capitale et c’est Javier qui l’a remportée en battant Jérémy sur le parcours d’équilibre. Tout allait donc se jouer entre Pascal, Nathalie et Jérémy au conseil. Sauf que ce dernier possède depuis son passage sur l’île de l’Exil un collier d’immunité trouvé par Julie et transmis à Raphaële puis Clémentine. Personne n’est au courant, mais le jeune homme ne risque rien, quoi qu’il arrive.

Logiquement, il recueille donc trois voix contre lui, trois voix qui ne sont pas comptabilisées. Clémence, Nathalie et Pascal, qui a utilisé l’un de ses deux votes, ont voté contre lui. Pascal, qui craignait pour sa place, n’a finalement aucune voix contre lui et c’est Nathalie, avec trois votes contre elle, qui doit quitter l’aventure aux portes de l’orientation qu’elle avait disputée lors de sa première participation. Elle rejoint donc les aventuriers éliminés après la réunification dans le jury final qui sera chargé de départager les deux finalistes de ce Combat des héros.