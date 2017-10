Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il ne le savait pas en se rendant au conseil, mais Sébastien était en danger. Le routier pensait notamment avoir Maxime de son côté au moment du vote. Mais le restaurateur lyonnais a brouillé les pistes en en disant pas clairement pour qui il voterait le soir-même. Avec cinq votes des anciens Rouges (Mélanie, Sandrine, Sébastien, Romain et Marguerite) contre Tiffany et cinq votes contre Sébastien (André, Tiffany, Magalie qui avait aussi le vote noir de Marvyn et Fabian), Maxime était celui qui avait les cartes en main pour décider de l’issue du vote.

Malgré une franche explication et une remise à plat avec Sébastien, Maxime a donc préféré voter contre Sébastien pour éliminer un élément fort de l’aventure. Sébastien avait remporté la première immunité individuelle la fois précédente, mais avait échoué cette fois-ci, c’était donc le moment idéal pour l’évincer du jeu. De son côté, Sébastien, très fort dans les épreuves, paye peut-être également son attitude après les défaites ou certaines de ses déclarations.

Maxime et Fabian ont eu ainsi beaucoup de mal à digérer l’histoire du « coup de poignard », comme ils n’ont pas non plus apprécié le fait que le routier vive mal les défaites en général. Malgré tout, après le précédent conseil et les nombreux votes contre Romain, Sébastien était persuadé que l’ancienne alliance des rouges était à nouveau d’actualité. Malheureusement pour lui, le couperet est tombé et il quitte l’aventure après 27 jours passés aux Fidji.