Clémentine était seule contre tous au conseil, mais les autres ne savaient pas que c’était en fait elle qui avait les cartes en main. La finaliste de Koh-Lanta : Cambodge a en effet trouvé un collier d’immunité caché sur le campement jaune et ne l’a dit à personne pour assurer sa place dans l’aventure.

La jeune femme, qui est avec Dylan la seule aventurière à avoir fait partie des Jaunes première mouture, sait qu’elle sera à coups sûrs la cible des votes au conseil. Face à elle, quatre anciens Rouges et Dylan avec lequel elle n’a pas beaucoup d’affinités. Le collier d’immunité qu’elle a trouvé est donc sa seule chance de poursuivre l’aventure.

Le vote étant à sens unique (cinq voix contre Clémentine), la joueuse de badminton est en position de décider qui quittera l’aventure. Et c’est Tiffany qui fait les frais de ce coup de bluff. La finaliste de Koh-Lanta : Fidji est éliminée avec la seule voix de Clémentine contre elle. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que son aventure n’est en fait pas terminée. Le lendemain main, elle rejoindra Raphaële, vainqueur de son deuxième duel consécutif, sur l’île de l’Exil. Tout est encore possible pour Tiffany ! Quant à Clémentine, elle sait désormais que Dylan est sans doute plus proche des ex-Rouges que d’elle…