Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Terrible conseil pour les aventuriers du Combat des héros puisque deux d’entre eux allaient être éliminés à l’issue du vote. L’aventure se jouait en effet par équipes de deux depuis la formation des binômes avant l’épreuve d’immunité. Le tirage au sort avait formé les binômes suivants : Javier/Pascal, Alban/Yassin, Clémence/Jérémy et Cassandre/Nathalie.

Vainqueurs de l’épreuve d’immunité, Pascal et Javier étaient intouchables au conseil. Face à eux deux binômes étaient potentiellement protégés par des colliers d’immunité puisque Cassandre et Jérémy en ont chacun un. Sauf que ni l’un ni l’autre n’en ont parlé à leur compagnon de binôme et que, plutôt sûrs de leur coup, ils ont décidé de ne pas jouer ces précieux colliers lors du conseil.

Restait le binôme Yassin/Alban, en grand danger. D’autant que les ex-Rouges, emmenés par Pascal, ont décidé d’éliminer Yassin ! Pascal n’a pas supporté notamment que le Bordelais lui demande de se taire lors du confort dans le village traditionnel fidjien. Yassin représente également un danger pour la victoire finale puisqu’il est l’un des meilleurs dans les épreuves.

Sans surprise, les votes sont donc dirigés contre Alban. Le directeur commercial est éliminé et entraîne avec lui l’élimination de Yassin. Les deux aventuriers rejoignent Clémentine, Candice et Dylan à la résidence du jury final.