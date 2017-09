Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils l'attendaient tellement, ils en rêvaient si fort qu'ils en ont pleuré de joie ! Après sa première victoire lors de l'épreuve de confort, la tribu des Makawa, unie comme jamais, a vécu un beau moment d'émotion en réalisant ce qui venait de leur arriver. Première à prendre la parole, Caroline a trouvé les mots justes pour décrire ce que tous ressentaient.

"C'est une émotion immense pour nous tous, confie la directrice de maison de retraite. On pense à nos proches parce qu'on est fiers aujourd'hui par rapport à nos deux échecs précédents. Ça change beaucoup de chose, parce qu'on va avoir une vraie sérénité maintenant. On sait qu'on peut gagner, on est tous tellement heureux. Je vois de la lumière dans toutes les têtes là... Je suis très, très heureuse. Je pense à mes trois petits enfants..."

Caroline craque. L'émotion, trop forte, la submerge. Mais elle reprend, les larmes aux yeux. "Je pense à ce qu'on est, nous tous, dans nos vies... C'est une vraie fierté." Invité à prendre la parole dans la foulée, Manu va dans le même sens que sa camarade d'aventure : "C'est très rare que je pleure dans ma vie... C'est une émotion extrême. Je pense à ma femme, mes quatre enfants... C'est dingue." Manu, Caroline, mais aussi Mélanie et Maxime : ils sont quelques-uns à laisser couler des larmes sur leurs joues. Des larmes de joie et de fierté d'avoir enfin décroché cette première victoire si importante, d'autant plus importante qu'elle leur offre le très convoité kit de pêche !