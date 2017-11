Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alors que les trois autres binômes mêlent jeunes et anciens (André/Maxime, Tiffany/Mélanie et Sandrine/Magalie), Romain et Marguerite forment le seul binôme composé d’anciens. Ils ont en effet commencé l’aventure aux Fidji ensemble sous la bannière rouge et sont ensuite restés rouges ensemble lors de la recomposition des équipes. Ils ont donc toujours fait équipe jusqu’à la réunification.

Mais pour la première fois, ils vont vraiment devoir avancer main dans la main s’ils veulent remporter l’épreuve de confort et surtout l’épreuve d’immunité qui leur permettrait de poursuivre tous les deux l’aventure aux Fidji. Car la sanction sera double au conseil : l’aventurier éliminé par les votes entraînera avec lui l’aventurier avec lequel il fait équipe ! Ils seront donc deux à quitter l’aventure.

Mais Marguerite peut finalement s’estimer heureuse d’être tombée avec Romain. Car le coach sportif possède depuis plusieurs semaines déjà un collier d’immunité, celui qu’il avait trouvé avec Thomas sur le Paradis perdu et qui était initialement divisé en deux parties. Après son abandon sur décision médicale, Thomas avait tenu à donner sa moitié de collier à Romain et ce dernier ne s’en est toujours pas servi, alors même qu’il a déjà été menacé lors de précédents conseils.

S’il ne remporte pas l’immunité avec Marguerite et qu’il veut assurer sa place parmi les six derniers aventuriers (et ainsi se rapprocher un peu plus de la finale), Romain pourrait bien assurer le coup et sortir son collier au conseil. Un geste qui protégerait d’office Marguerite ! Le sort des deux aventuriers est donc quoi qu’il arrive entre les mains de Romain !