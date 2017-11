Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous : lors du premier conseil de la réunification, Romain, qui ne se sentait absolument pas en danger, n’avait pas joué son collier d’immunité. L’élimination n’était alors pas passée loin pour le coach sportif qui n’avait dû son salut qu’au revirement de Maxime, décidé à ne plus faire de stratégies et à ne pas forcément éliminer les plus forts de l’aventure.

On aurait pu penser que cet avertissement lui aurait servi de leçon mais le grand gaillard avait encore une fois décidé de ne pas sortir son précieux collier au conseil suivant où c’est cette fois Sébastien qui avait fait les frais de la stratégie commune des jeunes alliés à Fabian et Maxime. Jamais deux sans trois direz-vous ? Eh bien en tout cas, Romain hésite !

Alors que se profile un conseil tendu lors duquel trois binômes seront sur la sellette, l’ex-Rouge se pose des questions. Tout le monde est persuadé qu’il sortira son collier. Logiquement, les autres aventuriers ne devraient donc pas voter contre lui ou Marguerite puisque leurs votes risqueraient d’être invalidés s’il venait en effet à mettre autour de son cou son collier avant le dépouillement. Du coup, en aventurier joueur, Romain pourrait bien ne pas sortir son collier et ainsi le garder pour un prochain conseil et quasiment s’assurer une place à l’orientation.

Mais l’opération est risquée. Car si les autres décident finalement de tout de même voter contre lui ou Marguerite en espérant que le coach sportif soit trop confiant ou trop joueur, alors il devra quitter l’aventure sans avoir profité de l’immunité apportée par son collier… Un beau gâchis que l’ancien pompier de Paris pourrait avoir du mal à digérer ensuite. L’heure est donc à la réflexion pour Romain, tiraillé entre l’envie d’assurer le coup et celle, plus risquée, de jouer un nouveau coup de poker menteur.