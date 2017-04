Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Cette année, l'épreuve mythique de la boue est collective ! Rouges contre Bleus avec pour objectif de remplir son seau au maximum pour que la balance penche de son côté. L'équipe qui l'emporte gagne le droit d'appeler ses proches, une récompense qui n'a pas de prix dans Koh-Lanta.

Les Rouges sont privés de Manuella et Marjorie, qui ont tiré deux boules noires. Dommage car on le sait, les cheveux longs sont souvent un atout dans cette épreuve. Sur les six aventuriers dans chaque tribu, trois seulement auront le droit d'aller se rouler dans la boue. Au sortir du bassin, ils devront ensuite transmettre la boue accumulée sur eux aux trois autres qui iront ensuite la déposer dans le seau placé à quelques mètres de là. Immédiatement, Yassin expose sa tactique aux Rouges : ceux qui rapporteront la boue dans le seau devront se pencher en avant afin de recueillir la boue sur leur dos creusé au maximum. Une technique qui devrait permettre d'en rapporter le plus possible sans trop de perte.



Kelly, Yves et Mathilde sont désignés pour se jeter dans la boue chez les Bleus ; du côté des Rouges, ce sont Clémentine, Maria et Yassin. La lutte est serrée et chaque équipe décide d'adopter la même technique en déposant la boue récoltée sur les têtes et les dos des trois autres aventuriers qui attendent le passage de témoin. Du coup c'est la danse des canards, notamment chez les Bleus où Vincent et Corentin reviennent ensemble en se dandinant, pliés en deux et couverts de boue.



Dans le bassin, Yassin lâche lui une énorme poignée de boue sur la tête de Clémentine, déjà entièrement recouverte. Il ne faut pas en perdre une goutte ! Et ce sont finalement les Rouges qui seront les plus efficaces. Au moment de la pesée, il n'y a pas match : le seau rouge fait pencher la balance de son côté et ce sont donc les Bokor qui remportent le droit d'appeler leurs proches.