Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Chez les Makawa, on ne perd pas de temps ! A peine arrivés sur leur campement, les Rouges s'activent pour trouver de quoi s'hydrater et se sustenter. Et cela commence par trouver l'eau : un élément vital qui permettra aux aventuriers de se désaltérer en tout temps. Et c'est Sandrine, Delphine et Caroline qui mettent la main dessus ! Alors, forcément, elles ne peuvent contenir leur joie et poussent des cris en guise de victoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les trois Robinsons de l'équipe des Rouges sont sur les starting-blocks !

Caroline et Sandrine ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. Les deux mères de famille veulent à présent trouver de quoi manger. Et en marchant, elle tombe nez-à-nez sur un cocotier plus vrai que nature. Alors pour essayer de faire tomber le fruit de son arbre, les deux aventuriers regorgent de tactiques. Elles ont inventé le "lancée de noix de coco". Une tactique qui doit leur permettre de récolter des noix de coco bien mures.

Les Rouges trouvent des fruits de la passion

De l'autre côté, chez les garçons, Maxime et Sébastien font une autre trouvaille tout aussi intéressante : en piochant dans les feuillages, ils mettent la main sur ce qui ressemble être une papaye ! Pour le patron de restaurants, c'est une "belle découverte". D'autant plus que son flair est le bon. C'est bel et bien une papaye sauvage que le Lyonnais a dégoté dans les arbres. Il faut dire que le jeune homme s'y connaît en fruits et légumes... Parallèlement à cette belle découverte, Fabien a mis la main sur du manioc. en quelques heures à peine, les Rouges se sont appropriés leur camp de la plus belle des manières. De quoi oublier leur défaite et leur butin perdu sur le radeau... Ils ne leur manque plus qu'une chose pour continuer le jeu sereinement : le feu !