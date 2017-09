Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le choc des générations, c’est terminé. Les anciens et les jeunes vont désormais devoir collaborer au sein de deux nouvelles équipes, dix jours après le début de leur aventure aux Fidji. Pour composer ces deux tribus, Denis Brogniart a prévu une épreuve entre les cinq aventuriers qui se sont rendus sur le Paradis perdu. Les deux premiers à terminer leur puzzle seront les nouveaux capitaines, le dernier sera immédiatement éliminé. Malheureusement pour lui, Théotime termine à la cinquième place et doit quitter l’aventure.

Arrivés respectivement première et deuxième, Mélanie et Maxime sont donc les capitaines et la Suissesse obtient même le droit de choisir en premier quel aventurier la rejoindra dans son équipe. Sans surprise, elle choisit un ancien Rouge et c’est Sébastien qui a l’honneur d’être le premier choisi. Chacun leur tour, Mélanie et Maxime sont ensuite amenés à désigner qui parmi les aventuriers restants les rejoindront.

A l’issue de cette recomposition, Mélanie a également l’honneur de pouvoir choisir la couleur de son foulard et donc le campement qui va avec. Sans surprise, la Suissesse décide de rester une Makawa et c’est donc des foulards rouges qu’elle distribue à sa nouvelle équipe composée de Sébastien, Sandrine, André, Marguerite, Marta, Tugdual et Romain.

Pour Maxime, ce sera donc la couleur jaune, comme pour les sept autres aventuriers qui composent la nouvelle tribu des Coravu : Fabian, Magalie, Marvyn, Tiffany, Manu, Caroline et May. Une nouvelle aventure commence aux Fidji pour les seize aventuriers encore en lice pour décrocher les 100 000 euros promis au vainqueur !

Mélanie et maxime capitaines, découvrez en vidéo comment ils ont composé les équipes :