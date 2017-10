Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Une fois n’est pas coutume, l’épreuve d’immunité a commencé tôt le matin pour les naufragés de Koh-Lanta : Fidji. Les deux équipes ont en effet dû construire le meilleur radeau possible pour pouvoir disputer l’épreuve d’immunité en mettant toutes les chances de leur côté.

Chez les Rouges, c’est Romain qui a pris les choses en main. Et pour cause ! Le coach sportif est un ancien champion de kayak, il connaît donc bien l’eau et tout ce qui va avec. Une fois le radeau construit, les Rouges décident de la tester en mer pour ne pas avoir de mauvaise surprise au moment de l’épreuve l’après-midi. Bonne nouvelle, le radeau flotte ! Pour fêter ça, les Makawa se lancent dans une petite chorégraphie de "air pagayage", guidés par Romain.

L’ancien pompier de Paris est de bon conseil et le mouvement est vite assimilé par ses camarades naufragés. André va même jusqu’à tout faire pour pagayer avec style. Tout est dans le mouvement du bassin ! Un déhanché qui fait bien rire Mélanie et Romain qui préfère rappeler quand même à André qu’il n’est pas en boîte de nuit mais bien sur un radeau. Les Rouges sont en tout cas fin prêts pour l’épreuve d’immunité, de bonne humeur et sûrs de leur force. Tout est réuni pour décrocher une troisième victoire consécutive !

