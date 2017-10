Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Que faire dans Koh-Lanta quand on a la chance de passer une journée tranquille, sans conseil ? Pêcher bien sûr ! Par chance, les Rouges possèdent le kit de pêche que les anciens avaient gagné lors du deuxième jeu de confort de l’aventure à l’occasion de leur première victoire.

Le problème, c’est qu’ils ont depuis perdu Manu le pêcheur, parti chez les Jaunes. Et visiblement, personne ne sait comment se servir de ce kit de pêche sur le campement des Makawa… Premières à tenter leur chance, les filles se jettent à l’eau. Mélanie et Marguerite tiennent le filet, Sandrine les guide vers le poisson. Mais que c’est difficile de pêcher quoi que ce soit quand on ne sait pas manier le filet ! Résultat, les trois filles rentrent bredouilles de leur sortie pêche.

"Les fois où j’ai mangé le plus de poisson, c’est quand j’étais sur l’île des Jaunes et que Marvyn et Théotime les attrapaient à mains nues !" rigole André. "C’est pathétique, on est misérables !" renchérit Mélanie, consciente de ses lacunes en matière de pêche. Du côté des garçons, l’essai n’est pas plus concluant. André et Sébastien ne ramènent pas le moindre poisson.

"Comme disait Pierre de Coubertin, sourit André en ramassant son filet désespérément vide, l’essentiel c’est de participer." Pas de doute, avec les Rouges à la manœuvre, les poissons fidjiens peuvent dormir tranquilles !

