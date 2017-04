Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L'émotion était trop grande pour qu'ils parviennent à contenir leurs larmes. A l'issue de l'épreuve de confort, les Rouges ont appris que Bastien devait quitter l'aventure à cause de sa blessure au genou, trop grave pour qu'il reste parmi eux au Cambodge.

Blessé pendant l'épreuve du Grand Bleu au début de l'aventure Koh-Lanta : Cambodge, le Marseillais n'avait jusqu'à présent ressenti qu'une petite pointe derrière le genou droit. Pas de quoi l'empêcher d'évoluer sur le camp ou de participer aux épreuves. Mais la douleur, qui s'était déjà réveillée quand il avait voulu aller pêcher, est cette fois devenue insupportable à la fin de son effort sur le parcours de l'épreuve des guirlandes de sacs. Incapable de se relever, il a été pris en charge par les médecins et il a vite compris qu'il ne pourrait pas revenir dans l'aventure.

Dévastés, les Rouges ont donc laissé libre court à leurs émotions. Manuella, Marjorie, Maria et Clémentine notamment sont apparues très touchées. « C'est dur, avoue Marjorie. C'est un compétiteur dans l'âme et il voulait vraiment aller jusqu'au bout de l'aventure. » « Pour moi c'est la pire sortie qu'on puisse avoir dans Koh-Lanta, renchérit Yassin. Parce que quand on abandonne, on décide d'abandonner alors que quand on se blesse, on ne peut rien faire. »

Bastien laisse donc ses coéquipiers poursuivre l'aventure sans lui, après dix-huit jours passés sur l'île de Koh Rong.