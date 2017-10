Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le dernier épisode de Koh-Lanta a réservé son lot de surprises. Vendredi, les Rouges et les Jaunes se sont affrontés à l'occasion d'une épreuve d'immunité particulièrement coriace. Pour cette épreuve, tout se passait sous l'eau. L’objectif était d’être la première équipe à rapporter sa jarre sur la plage, située au fond de l’eau au milieu de cages à 60 mètres de distance de la plage. Pour l’équité des équipes, Tiffany, membre de la nouvelle équipe Jaune n'a pas participé à l'épreuve. Après une course effrénée durant laquelle Jeunes comme Anciens ont tout donné, c'est finalement les Rouges qui ont remporté le jeu.

Cette victoire, les nouveaux Rouges en rêvaient depuis plusieurs jours. "Après trois défaites consécutives et difficiles a digérer, nous avons enfin gagné sur une magnifique épreuve, elle était super dure", avoue Mélanie, le sourire jusqu'aux oreilles. Même son de cloche chez André, qui profite de ce premier succès avec sa nouvelle tribu. "On enchaîne les victoires. Après-demain, on essaye de tout tabasser pour le confort", plaisante-t-il. Et d'enchaîner : "On a enfin gagné, je suis heureux. L'épreuve montre que même nous les jeunes on envoie du bois terrible". Perdre cette épreuve aurait été un crève-cœur pour le jeune homme. Malgré la victoire, il a une pensée émue pour ses anciens coéquipiers restés chez les Jaunes et qui ont du s'amputer d'un membre.

Koh-Lanta, vendredi 6 octobre à 21h00 sur TF1 !