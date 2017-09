Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avoir la chance de partager un moment avec les habitants du pays où se déroule Koh-Lanta est toujours un privilège. Les Rouges l’ont bien compris et ils sont donc aux anges lorsqu’ils remportent l’épreuve de confort du jour. Car la récompense est à la hauteur de leurs attentes : ils vont passer quelques heures dans un village de pêcheurs fidjiens et profiter d’un barbecue local pour reprendre des forces.

Alors dès qu’ils arrivent dans le village, accueillis par des dizaines d’enfants aux tenues multicolores, les aventuriers de la tribu rouge ne peuvent retenir leurs larmes. Subjuguée par l’émotion, Mélanie, mère de deux enfants, se confie : "Il y avait plein d’enfants, on est tous parents… Ça nous a touchés de voir tous ces gamins qui sont venus vers nous… On ne s’attendait pas à rencontrer autant de gens."

Après quelques pas dans le village, c’est au tour de Fabian de craquer. Le Suisse doit même se mettre à l’écart un instant pour reprendre ses esprits : il vient littéralement de fondre en larmes. "Je n’ai pas réussi à me retenir, reconnaît-il ensuite à tête reposée. On était en train de vivre tellement de secondes qu’on ne vivra plus jamais dans notre vie…"

Pour Sandrine, c’est la danse traditionnelle menée par les guerriers fidjiens qui la prend aux tripes. "C’était vraiment très émouvant de les voir en tenue traditionnelle. Je n’avais jamais vu ça, donc j’ai versé ma larme à ce moment-là. L’émotion est montée d’un coup." Une chose est sûre : les Rouges ne sont pas prêts d’oublier ce moment incroyable qui restera à jamais gravé dans leurs esprits.