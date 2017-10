Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils ne voulaient pas repartir bredouille du Paradis perdu. Sandrine et Manu, qui a finalement accompagné la rugbywoman après le désistement de Fabian, se sont levés tôt pour se mettre rapidement en quête des coffres dissimulés sur l'île. Ou plutôt en quête d'un coffre en particulier, car une fois au niveau de la table d'orientation, la carte dans les mains, les deux aventuriers ont décidé d'un commun accord de concentrer leurs efforts sur la recherche du seul coffre isolé sur la plage au bout de l'île. Une zone que Maxime et André avait déjà explorée, en vain.

Très vite, Manu prend les choses en main. A l'aise avec une carte, doté d'un bon sens de l'orientation, l'entrepreneur belge délimite une zone de recherche autour d'un bosquet touffu. A peine arrivés sur place, les deux aventuriers passent le coin au peigne fin, sans succès. Sandrine s'encourage en pensant à sa fille, Manu est plus motivé que jamais. Mais après de longues minutes de recherche, ils doivent se rendre à l'évidence, le coffre n'est pas là.

Toujours aussi organisé, Manu jette un nouveau coup d'oeil à la carte et en déduit qu'ils doivent se diriger encore plus vers l'extrémité de la page, près des rochers. A nouveau, de manière méthodique, ils ratissent la zone. Et ce qui devait arriver arrive : Sandrine trouve enfin le coffre, dissimulé derrière quelques pierres et coquillages ! A l'intérieur, un bulletin de vote supplémentaire pour le prochain conseil. La joie des deux aventuriers est à la hauteur de leurs attentes : immense !





L'effusion de joie entre Sandrine et Manu vaut le coup d'oeil !