Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sandrine et Tiffany n'ont pas choisi la facilité en allant chercher le courrier des familles destiné aux aventuriers. Car l'épreuve qui les attend pour savoir combien de lettres les deux femmes pourront rapporter va mettre leurs nerfs à rude épreuve. A l'issue de cette épreuve, les aventurières n'ont gagné le droit de ne rapporter que cinq courriers... Alors qu'ils sont encore neuf au sein de la tribu réunifiée !

Les deux femmes se sont mises d'accord : elles ne prendront pas leurs lettres et se sacrifient donc pour que d'autres aventuriers aient les leurs. Mais malgré ce sacrifice, elles doivent laisser deux courriers derrière elles et donc priver deux aventuriers de nouvelles de leurs proches. Un choix terrible que Sandrine ne supporte pas. La rugbywoman craque, d'abord parce qu'elle doit laisser son courrier de côté. Mais aussi parce qu'elle doit faire un ultime choix... Elles décident finalement de ne pas prendre les courriers d'André et Marguerite.

De retour sur le camp, Sandrine ne s'en remet pas. Elle s'en veut d'avoir dû priver deux de ses camarades d'un bien précieux pour eux et leur moral. Devant le choix cornélien que les deux femmes ont dû faire, les autres sont touchés, émus et s'empressent de les réconforter. Marguerite, pourtant privée de courrier, salue même leur choix et affirme qu'elle aurait fait la même chose. Dans les moments difficiles, tous savent en tout cas qu'ils peuvent compter les uns sur les autres.





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !