Ecrit pour TF1

Sandro était en possession d’un précieux collier d’immunité et il ne l’a pas joué au conseil, convaincu qu’il ne serait pas éliminé. Résultat, le Belge a la possibilité de le donner à un autre aventurier avant son départ. Fidèle au pacte qu’il a passé avec Clémentine et Sébastien, il décide de le remettre entre les mains de la jeune femme, sans savoir qu’elle lui a menti toute l’après-midi sur les intentions de vote de la tribu…

Pour le vendeur automobile de Bruxelles, pas question de regretter son choix : il serait quoi qu’il arrive resté loyal aux ex-Rouges. Mais il vient tout de même de confier le collier qui aurait pu lui permettre de rester dans l’aventure à l’un des aventuriers qui a fait en sorte de l’éliminer et de mettre fin à son rêve. Désormais, Clémentine est en possession d’un collier qui peut lui permettre de voir plus loin dans l’aventure…